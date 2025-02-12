Зеленский признал маловероятность вступления Украины в НАТО: что мешает

Вступление Украины в НАТО маловероятно из-за сопротивления со стороны некоторых стран-членов Альянса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Economist.

В этом контексте украинский лидер упомянул об оппозиции Германии, Венгрии и США. При этом, по его словам, позиция Венгрии может измениться, если американский президент Дональд Трамп "попросит об этом".

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Зеленский подчеркнул, что если дверь Альянса "останется закрытой", то Украина должна "строить свое собственное НАТО" – то есть усилить собственную армию.

Напомним, президент Зеленский заявил, что Украине нужно удвоить численность собственной армии и получить соответствующее оружие, чтобы сдержать российскую агрессию без вступления в НАТО.

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