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Зеленский признался в применении украинского дальнобойного оружия по РФ: "Цель поражена за 700 км"

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Зеленский признался в применении украинского дальнобойного оружия по РФ: "Цель поражена за 700 км"

Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Президент Зеленский подтвердил применение дальнобойного оружия по России.

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что украинское дальнобойное оружие успешно попало во вражескую цель в 700 км.

Об этом он сказал 31 августа после ежедневного селектора.

Так, президент заслушал доклады разных министерств Украины. В частности, в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности проинформировали о собственном производстве оружия.

"Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах!" – сообщил Зеленский.

Скорее всего, речь идет об аэродроме в Пскове, где 30 августа были уничтожены четыре российских самолета Ил-76. Тогда на военном аэродроме примерно в 700 км от Украины раздались взрывы и разгорелся масштабный пожар. Пропагандисты сетовали, что его не могли ликвидировать из-за длительной атаки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Атаки дронов в России! В Пскове поражены непростые цели".

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Дата публикации
Просмотры
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