Зеленский призвал Израиль присоединиться к санкциям против России

Глава государства провел первый разговор с новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в обращении.

"Я подчеркнул необходимость присоединения Израиля к санкциям против России, к санкциям за все принесенное этой войной зло. Зло, которое не должно было вернуться никогда снова", – отметил он.

Зеленский также обратился к польскому народу. Именно 1 сентября является годовщиной начала Второй мировой войны.

"Сказал в этом обращении важную вещь: как и тот агрессор был повержен и осужден, неизбежно будет повержен и осужден и этот агрессор. Когда свободный мир объединен и жертва агрессии не остается наедине, когда никто не заключает позорных пактов со злом, война завершается победой добра", – сказал президент.

Также Зеленский подписал очередной указ о награждении украинских воинов. 155 участников боевых действий отмечены государственными наградами, из них 22 – посмертно.

В общей сложности с 24 февраля государственные награды получили уже 28 042 украинских воина.

"Те, кто героически защищает наше государство по всем направлениям. Кто выбил врага с севера, кто бьет оккупантов на востоке, кто уничтожает их на юге и, что очень важно сейчас, работает на освобождение нашего Крыма", – завершил Зеленский.

Напомним, по мнению генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, осень-зима станут решающими на фронте в Украине. Ведь именно этот период покажет подготовку ВСУ к освобождению оккупированных территорий.

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