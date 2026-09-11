Зеленский призвал к переговорам с Россией: что должно стать первым шагом

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

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Украина готова давать симметричный ответ России на возможные обстрелы энергетики зимой, но в то же время призывает к переговорам, чтобы остановить войну и решить неотложные безопасностные и гуманитарные проблемы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистом Фаридом Закарией на форуме «Ялтинская европейская стратегия-2026» (YES).

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Он отметил, что Украина научилась отвечать на атаки России, но не создает при этом гуманитарных катастроф.

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«Но тем не менее Украина способна ответить России на любую их операцию. Россия знает, что если они будут бить — а они готовятся зимой бить по нашей энергетической системе, — будут получать то же самое. Если они будут делать нам блэкауты, мы будем пытаться ответить им достойно», — подчеркнул Владимир Зеленский.

В то же время президент добавил, что альтернативой является дипломатия, которая должна привести к окончанию войны. Если Россия отказывается остановить бои, партнеры должны найти подход к ней и двигаться шаг за шагом: разблокировать Черное море и заключить энергетическое перемирие для защиты энергосистем обеих стран.

Также важным остается гуманитарное направление. Украина настаивает на обмене пленными, освобождении гражданских, журналистов и всех незаконно заключенных в России граждан, а также возвращении украинских детей.

«Этот гуманитарный трек очень важен. Мы должны двигаться к трехсторонней встрече», — отметил он.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский предупредил, что блокирование Черного моря может спровоцировать глобальный дефицит еды.

Ранее президент заявлял, что США обсуждают возможные шаги по снижению эскалации между Украиной и Россией накануне зимы.

К слову, руководитель ОПУ Кирилл Буданов заявил, что переговоры между Украиной и Россией с участием США будут продолжаться и дальше. Киев ищет компромисс, который поможет добиться результата и закончить войну.

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