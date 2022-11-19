Зеленский призвал мир помочь в реализации 10 пунктов "украинской формулы мира"

Зеленский заявил, что краткосрочное перемирие, к которому стремится РФ, лишь усугубит ситуацию с безопасностью. Потому российскую агрессию нужно нейтрализовать полностью.
Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров содействовать усилиям Украины по уничтожению каких-либо элементов российской агрессии.
Об этом он сказал во время своего обращения к участникам Международного форума безопасности в Галифаксе.
"Главный вопрос — как восстановить настоящий, справедливый мир. Просто окончание войны еще не гарантирует мир. Россия сейчас ищет краткосрочное перемирие, чтобы восстановить силы. Кто-то назвал бы это окончанием войны. Но такая пауза лишь усугубит ситуацию", — подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что российские стремления склонить Украину к уступкам украинской землей или суверенитетом нельзя назвать миром.
"Аморальные компромиссы приведут к новой крови. Настоящий долговременный и честный мир может стать результатом только полного демонтажа всех элементов российской агрессии", – подчеркнул президент.
Зеленский напомнил, что у "украинской формулы мира" всего 10 пунктов, которые следует выполнить для безопасности не только Украины, но и Европы и всего мира. Глава государства подчеркнул, что эти пункты – это единственный путь к настоящему миру.
"Мы выделяем то, из чего состоит российская агрессия и предлагаем партнерам вместе с нами демонтировать все аспекты агрессии, чтобы обеспечить безопасность. Это то, в чем каждый из наших партнеров может проявить свое лидерство", — заявил Зеленский.
По его словам, уже удалось выполнить кое-что из "украинской формулы мира", в частности президент отметил продолжение "зернового соглашения".
"Так же шаг за шагом можем идти и в каждом из других пунктов нашей формулы мира", – подчеркнул Зеленский.
Напомним, во время саммита G20 15 ноября Зеленский назвал условия мира с Россией, состоящие из следующих пунктов:
- Радиационная и ядерная безопасность
- Продовольственная безопасность
- Энергетическая безопасность
- Освобождение всех пленных и депортированных
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка
- Вывод русских войск и прекращение боевых действий
- Возвращение справедливости
- Противодействие экоциду
- Недопущение эскалации
- Фиксация окончания войны
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