Зеленский призвал Норвегию предоставить Украине оружие и назвал, какое именно

Президент Украины попросил вооружение для защиты свободы и безопасности.

Президент Владимир Зеленский обратился к народу и властям Норвегии с призывом предоставить Украине оружие, чтобы остановить войну с Россией.

"Война продолжается. Россия опрокидывает новые силы на нашу землю, чтобы продолжить уничтожать нас, уничтожать украинцев. Мы должны сделать больше, чтобы остановить войну. Первое и главное – это оружие. Свобода должна быть вооруженной не хуже, чем тирания", — сказал сегодня, 30 сентября, Владимир Зеленский во время своего видеовыступа перед парламентом Норвегии.

Президент Украины назвал точный перечень вооружения, в котором нуждаются украинские защитники.

"Я буду очень конкретным в этих стенах, в ваших стенах. Поверьте, мы теряем конкретных людей, конкретные города разрушаются. Поэтому я хочу назвать четко, что нам нужно. В частности, противокорабельное оружие – ракеты HARPUN, а также противовоздушные системы – NASAMS. Также мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем.

Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы, вашей свободы. Только для защиты той свободы и безопасности, которой вы пользуетесь вместе с другими европейцами", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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