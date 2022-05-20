Зеленский призвал озвучить возможности для упрощенного поступления абитуриентов с временно оккупированных территорий

Он ожидает от министра, правительства и, если нужно, народных депутатов соответствующих решений.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру образования подготовить такие изменения, которые позволят абитуриентам со всех временно оккупированных территорий поступать в украинские вузы в упрощенном порядке.
Об этом он заявил в ежедневном обращении к нации в ночь на 20 мая 2022 года.
Также он поручил министру также решить, как обеспечить обучение студентов, которые на контрактной форме, но при этом сами с ныне оккупированных территорий. Очевидно, что платить по контракту на обучение в таких условиях очень сложно. Государство должно помочь.
"Поэтому ожидаю от министра, от правительства и, если нужно, народных депутатов соответствующих решений", — резюмировал глава государства.
Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя предстоящее завершение войны, заявил, что "Украина будет определять, что, где и когда закончится".
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