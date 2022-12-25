Зеленский призвал прислушаться к воздушным тревогам в ближайшие дни: детали

Президент предупредил, что в последние дни этого года враг попытается сделать для Украины темным и сложным.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев в ближайшие дни прислушаться к воздушным тревогам из-за угрозы новых атак России.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 25 декабря.

"Осталось несколько дней этого года. Должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия проиграла все, что могла в этом году.

"Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике. Я знаю, что тьма не будет мешать нам приводить оккупантов к новым их поражениям. Но мы должны быть готовы к любым сценариям", — подчеркнул он. .

Зеленский призвал граждан в эти дни прислушаться к воздушным тревогам и запомнить, где расположен ближайший "Пункт Незламности". По его словам, по всей стране открыто уже более 5,5 тысячи пунктов.

"Позаботьтесь, пожалуйста, и о себе. И будьте готовы помогать другим. Когда украинцы вместе, когда украинцы благодарны друг другу, нас не одолеть", – подытожил он.