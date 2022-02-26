Зеленский призвал россиян остановить свою власть, которая лжет всему миру

Глава государства обратился к россиянам.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к жителям России, которая продолжает бомбить украинские земли.

Он также поблагодарил тех, кто "шокирован подлостью и жестокостью" российских властей.

"А тепер я хочу, чтобы меня услышали в России. Абсолютно все. Тысячи жертв, сотни пленных, которые не могут понять, для чего их отправили в Украину умирать, убивать других. Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся живыми.

Мы видим, что действительно есть выступления ваших граждан против войны. И мы знаем, что многие в России сейчас просто шокированы подлостью и жестокостью власти. И это очень правильная реакция.

Я благодарю вас за эту реакцию. Спасибо Леониду Парфенову, Дмитрию Муратову, Юрию Дудю, Лие Ахеджаковой, Валерию Меладзе, ну и тысячам достойных других россиян, чья совесть звучит громко. Просто остановите тех, кто лжет. Лжет вам, кто лжет нам, кто лжет всем, всему миру.

Нужно закончить эту войну. Мы можем жить в мире, в мире глобальном, в мире человеческом", — подчеркнул Зеленский.