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Зеленский призвал сделать все для возвращения украинцев на безопасные территории

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Зеленский призвал сделать все для возвращения украинцев на безопасные территории

ГСЧС Украины

Президент призвал местные власти в тех областях, где нет угрозы непосредственных столкновений с врагом, делать все, чтобы люди возвращались.

Президент Владимир Зеленский призвал местные власти в регионах, где нет угрозы боевых действий, способствовать возвращению граждан, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом он сказал в видеообращении ночью 7 апреля.

Это касается украинцев за границей, киевлян и жителей других городов севера и центра нашего государства, выехавших в западные регионы.

Зеленский призвал всех руководителей громад в тех областях, где нет угрозы непосредственных столкновений с врагом на земле, делать все возможное, чтобы люди возвращались, работали, а экономические процессы перезапускались. Чтобы нормальная жизнь восстанавливалась – настолько, насколько это позволяет безопасность.

"Это касается всей горизонтали местных властей – городских председателей, депутатов городских и областных советов. Ищите решения для каждого района, для каждой области! Вместе с правительством, вместе с нами, с Офисом президента, вместе с депутатами Верховной Рады. Работающая экономика – это так же важно, как и наша храбрая, крепкая армия", – сказал глава государства.

Зеленский сообщил, что российские оккупанты продолжают накапливать боевую силу и готовятся к возобновлению активных наступательных действий на Донбассе.

"Мы готовимся к дальнейшему сокращению российского военного потенциала. Мы будем бороться и не отступим. Будем искать все возможные варианты, чтобы защититься, пока Россия не начнет всерьез искать мир", — заверил он.

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