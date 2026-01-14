Зеленский призвал срочно исправлять ситуацию в Киеве: подробности

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Столичная власть оказалась недостаточно подготовленной к чрезвычайной ситуации в энергосистеме. Сравнивая усилия разных городов, президент Украины Владимир Зеленский отметил высокую готовность Харькова, в то же время отметив пассивность Киева.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

«Многое сделано в Харькове, там местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал гораздо меньше. Очень мало сделано в столице. Даже в эти дни я не вижу интенсивности. Надо сейчас все это срочно исправить. Должны быть решения», — подчеркнул Зеленский.

Что известно о ситуации со светом и теплом в столице и области?

В течение этой недели в Киеве будут оставаться жесткие отключения света. В частности, еще потому, что сильные морозы увеличивают потребление электроэнергии.

Без отопления остаются около полутысячи многоэтажек.

В столице и Киевской области ряд супермаркетов временно приостановили работу, в том числе Novus на Позняках и Осокорках, а также «Сильпо». АТБ, по данным самой компании, работает бесперебойно.

Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Украине.

Во всех регионах Украины в четверг, 15 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.