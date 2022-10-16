Зеленский призвал украинцев ограничить потребление электричества, чтобы избежать отключений

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию, особенно в часы пиковых нагрузок, то есть вечером.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении в воскресенье, 16 октября.

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По его словам, из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины приходится ограничивать поставки электричества, чтобы стабильно работала вся система.

"Но такие стабилизационные отключения можно будет не делать, когда мы все в Украине будем сознательно относиться к своему потреблению в пиковые часы. Это небольшая вещь для быта каждого человека, однако очень весомая в пределах всей энергосистемы Украины", – сказал президент.

Зеленский поставил в пример жителей Черниговской области, которые в эту субботу ограничили свое потребление электричества на 20%. В целом же в стране в среднем потребление электричества уменьшилось на 10%. Киев и область – только на 7%.

"Пожалуйста, сделайте больше, если у вас есть такая возможность. С 17:00 до 23:00 должны сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение для российских террористических планов", – призвал он.

Почему необходимо экономить электроэнергию

Напомним, что после массированной ракетной атаки РФ 10 и 11 октября 2022 года, повлекшей повреждение критической инфраструктуры, в некоторых регионах начались перебои с электроэнергией.

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что россияне нанесли самый масштабный удар по энергосистеме Украины за все время войны.

Министр пояснил, что экономия электроэнергии украинскими потребителями поможет избежать большого объема веерных отключений и стабилизировать всю энергосистему.

Из — за обстрелов энергетических объектов Украина приостановила поставки электроэнергии в страны Европы. Украина экспортировала электроэнергию, в частности, в Молдову и Польшу.