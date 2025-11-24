ТСН в социальных сетях

Украина
287
1 мин

Зеленский призвал украинцев серьезно реагировать на воздушные тревоги — что именно сказал

Воздушные силы получили все приказы, опасности остаются высокими.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о росте российского давления и призвал граждан максимально серьезно относиться к воздушным тревогам в ближайшие дни и недели.

Об этом глава государства заявил в своем обращении 24 ноября.

Зеленский подчеркнул, что Россия не уменьшает интенсивность атак и угроз против Украины и ее населения.

«На днях, неделях стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам. Ко всем подобным угрозам. Мы точно понимаем, с кем имеем дело», — подчеркнул он.

Президент также отметил, что все соответствующие приказы Воздушным силам и другим компонентам сил обороны и безопасности уже предоставлены, и Украина будет реагировать на ситуацию.

В то же время Зеленский подчеркнул, что партнеры, прежде всего США, должны учитывать реальные риски, с которыми сталкивается Украина.

«Было бы справедливо для всех наших партнеров, и прежде всего для американской стороны, учитывать угрозу, которую видим», — добавил он.

Напомним, после российской атаки несколько районов Одессы остались без электроснабжения. Открыты «Пункты несокрушимости». 24 ноября об этом заявил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Тем временем в Третьей штурмовой бьют тревогу из-за быстрого продвижения РФ на фронте. Заместитель командира 3-го армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин сообщил, что такую скорость продвижения врага он давно не помнит.

287
