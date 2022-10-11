Зеленский призвал ЮНЕСКО включить Одессу в список Всемирного наследия

Президент подчеркнул, что этот вопрос не может откладываться, ведь Одесса, как и все другие города Украины, является мишенью российских ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подготовлено номинационное досье Одессы для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом он сказал во время обращения к участникам 215-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО 11 октября.

Зеленский также попросил инициировать проведение внеочередной сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы решить этот вопрос для Одессы.

"Что сейчас нужно, — это расширение наших с вами совместных усилий для защиты культурного наследия в Украине. Именно сейчас! Когда угроза от российских ударов ежедневная. Должны дать четкий сигнал, что мир не закроет глаза на уничтожение нашей общей истории, нашей общей культуры, нашего общего наследия. Одним из шагов для этого должно стать сохранение исторического центра Одессы — прекрасного города, важного порта на Черном море и источника культуры для миллионов людей в разных странах", — заявил президент.

Он добавил, что Украина вместе с партнерами подготовила номинационное досье Одессы для включения в список Всемирного наследия.

"Это мы передаем ЮНЕСКО. И я обращаюсь к вам с просьбой инициировать проведение внеочередной сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы решить этот вопрос для Одессы", — отметил Зеленский.

Он добавил, что это не может затягиваться и откладываться, ведь Одесса, как и все другие города Украины, является мишенью для российских ударов.

"Пожалуйста, поддержите Одессу! Покажите именно на уровне ЮНЕСКО, что российский террор должен окончиться", – призвал глава государства.

Что известно об обстрелах Одессы

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по всей Украине 10 октября. В результате атак пострадала инфраструктура и мирные жители более 20 населенных пунктов. В частности, бомбили оккупанты и Одессу, сообщили в Генштабе ВСУ.

Уже утром 11 октября над Одесской областью Воздушные силы ВСУ сбили три российских дрона-камикадзе Shahed-136.

О возможном внесении центра Одессы в список наследия ЮНЕСКО еще в начале сентября сообщал министр культуры Александр Ткаченко.

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