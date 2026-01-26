Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации: новые сроки

Официально: Военное положение и мобилизация продлены до 4 мая / © ТСН.ua

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Закон от 14.01.2026 №4757 «О продлении срока действия военного положения в Украине» — вступит в силу со дня его опубликования.

Закон Украины от 14.01.2026 №4758 «О продлении срока проведения общей мобилизации» — вступит в силу 3 февраля 2026 года.

Таким образом, военное положение в Украине продлено на 90 суток, до 4 мая.

Напомним, Верховная Рада поддержала продолжение действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине 14 января 2026 года.

Это решение стало 18-м по продолжению военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.

В предыдущий раз, 21 октября 2025, народные депутаты поддержали решение о продлении сроков действия военного положения и общей мобилизации в Украине до 3 февраля.