Зеленский продлил на десять лет санкции против Гужвы, Шария и других коллаборантов

Президент Владимир Зеленский подписал указ о продлении на 10 лет решения СНБО о продлении на 10 лет санкций против Игоря Гужвы (контролировал пророссийский сайт "Страна.Юа"), пророссийского блоггера Анатолия Шария и так называемого главы "ДНР" Дениса Пушилина.

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Соответствующий документразмещен на сайте главы государства.

Указом президента продлены санкции в отношении Игоря Гужвы, Анны Солнцевой и Любови Лукашиной. Введенные против них санкции предусматривают аннулирование или остановку лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрета на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также блокирование интернет-провайдерами доступа к связанным с внесенными в списка лицами веб-ресурсов, в частности, к их субдоменам — сайту "Страна.Юа".

Кроме того, санкции продлены против Анатолия Шария, Ольги Шарий и Аллы Бондаренко. Санкции предусматривают блокировку доступа к ресурсу "Шарий.net", сайту "Политическая партия Шария" и связанным с ними субдоменам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области задержали коллаборантку из "партии Шария".

Кроме того, мы также информировали, что СБУ взялась за эксадвоката Медведчука и Шария, сейчас работающего на оккупационное "правительство".

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