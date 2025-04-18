Зеленский продлил военное положение и мобилизацию еще на 90 дней

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения общей мобилизации на 90 дней до 6 августа.

Согласно положениям законов, продление военного положения и общей мобилизации будет продолжаться с 9 мая 2025 года по 6 августа 2025 года.

Напомним, Владимир Зеленский подал в парламент проекты законов о «Продлении срока действия военного положения в Украине» и «О продлении срока проведения общей мобилизации».

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С февраля 2022 года парламент по представлению президента три месяца продолжает действие военного положения и мобилизации. Поэтому военное положение и мобилизация в Украине длятся почти три года после начала полномасштабного вторжения России.