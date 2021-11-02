Зеленский продолжает возглавлять рейтинг доверия к политикам — опрос

В то же время, почти 60% респондентов не доверяют главе нашего государства.

Рейтинг доверия к политикам среди украинцев возглавляет Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 21-23 октября 2021 года.

Так, согласно этим результатам, Зеленскому доверяют 39% опрошенных, не доверяют – 59%. Юлии Тимошенко доверяют 26%, не доверяют – 72%. Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют – 73%. Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют – 57%, не знают его – 16%.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 25,1% проголосовали бы за В.Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором). 14,1% поддержали бы П.Порошенко, 10,1% – Ю.Тимошенко, 9,5% – Ю.Бойко, 7,3% – Д.Разумкова, 7,1% – И.Смешко, 6,0% – Е.Мураева, 5,1% – В.Гройсмана, 4,3% – А.Гриценко, 3,9% – А.Ляшко. 2,0% – А.Тягнибока, 1,5% – А.Садового.

Напомним, что согласно опросу КМИС, проведенного 15-18 октября, Зеленский также продолжает лидировать в президентском рейтинге, но наблюдается тенденция к снижению уровня его поддержки. Так, на выборах президента в первом туре действующий глава государства получил бы 19,1% среди всех респондентов и 24,7% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. На втором месте – лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 12,1% среди всех респондентов и 15,6% среди определившихся с выбором. На третьем месте – лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с показателями соответственно 9,4% и 12,2%.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 21-23 октября во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews-телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2500 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

Владимир Зеленский поделился своими достижениями на посту президента

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