Зеленский проинспектировал "Большую стройку" объездной Трускавца: фото

Участок будет иметь по две полосы движения.

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область осмотрел с воздуха строительство обходной дороги вокруг города Трускавец.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Новая объездная станет частью автодороги Т-14-02 Сходница - Песочная и поможет наладить транспортное сообщение между Трускавцом и другими населенными пунктами региона в обход опасных участков.

"Этот участок трассы, сооружение которой идет в рамках Национальной программы "Большая стройка", обходит опасные карстовые провалы и позволит восстановить удобное и безопасное сообщение между курортными городами Львовщины и направить автотранспорт в обход Трускавца", - сообщает Офис президента.

Как отмечает Служба автомобильных дорог во Львовской области, построенный участок будет иметь по две полосы движения с шириной проезжей части 7,5 м. В начале и в конце трассы также сделают одноуровневые транспортные развязки кольцевого типа.

Строительство новой объездной началось в прошлом году по президентской программе "Большая стройка". Сейчас на участках уже укладывают верхний слой покрытия. Общая сметная стоимость работ составляет 249,1 млн грн.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал начало создания Киевской окружной дороги протяженностью 150 км в рамках инициированной им программы "Большая стройка"

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