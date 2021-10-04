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Зеленский проинспектировал "Большую стройку" объездной Трускавца: фото

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Зеленский проинспектировал "Большую стройку" объездной Трускавца: фото

Участок будет иметь по две полосы движения.

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область осмотрел с воздуха строительство обходной дороги вокруг города Трускавец.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Новая объездная станет частью автодороги Т-14-02 Сходница - Песочная и поможет наладить транспортное сообщение между Трускавцом и другими населенными пунктами региона в обход опасных участков.

"Этот участок трассы, сооружение которой идет в рамках Национальной программы "Большая стройка", обходит опасные карстовые провалы и позволит восстановить удобное и безопасное сообщение между курортными городами Львовщины и направить автотранспорт в обход Трускавца", - сообщает Офис президента.

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Как отмечает Служба автомобильных дорог во Львовской области, построенный участок будет иметь по две полосы движения с шириной проезжей части 7,5 м. В начале и в конце трассы также сделают одноуровневые транспортные развязки кольцевого типа.

Строительство новой объездной началось в прошлом году по президентской программе "Большая стройка". Сейчас на участках уже укладывают верхний слой покрытия. Общая сметная стоимость работ составляет 249,1 млн грн.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал начало создания Киевской окружной дороги протяженностью 150 км в рамках инициированной им программы "Большая стройка"

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