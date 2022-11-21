Зеленский произносил вечернее обращение в футболке с эмблемой Десантно-штурмовых войск

Президент отметил, что 21 ноября – День Десантно-штурмовых войск, поэтому он – в соответствующем подарке от десантников.
Президент Украины Владимир Зеленский произносил вечернее видеообращение в футболке с эмблемой десантно-штурмовых войск.
Президент отметил, что 21 ноября – День Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
"Я в соответствующем подарке. Парни передали и попросили надеть. Я – с удовольствием!", — объяснил он.
По словам Зеленского, это день, в частности, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 81-й отдельной аэромобильной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые отличились при освобождении Харьковской области и других земель.
Это день 46-й отдельной аэромобильной бригады, участвовавшей в освобождении Херсона и оккупированных территорий Левобережной Украины. День 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая чрезвычайно храбро защищает наше государство на Луганщине и Донетчине.
Это день подразделений 132-го отдельного разведывательного батальона, участвовавшего в освобождении Житомирщины и Киевщины вместе с другими подразделениями Десантно-штурмовых войск.
День бойцов 148-го отдельного артиллерийского дивизиона, ежедневно метко "минусирующих" врага на самых угрожающих участках фронта.
Это день 71-й отдельной егерской бригады, которая стала частью Десантно-штурмовых войск недавно, но уже хорошо себя зарекомендовала.
"Я благодарю вас всех, воины! Спасибо всем украинским десантникам!", — подчеркнул Зеленский.
Президент напомнил, что утром в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце вручил награды по случаю профессионального праздника лучшим бойцам и передал ордена "Золотая Звезда" родным Героям, отдавшим свою жизнь за Украину.
"Наши Десантно-штурмовые войска, как и все Силы обороны Украины, платят чрезвычайно высокую цену за то, чтобы наш народ сохранил свою свободу. Тысячи украинцев и украинок погибли в боях за наше государство. Мы должны всегда их помнить. Должны всегда уважать их отвагу и самопожертвование", — сказал президент Украины.
Напомним, морские пехотинцы за прошедшие сутки уничтожили восемь оккупантов и хранилище с боеприпасами.
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