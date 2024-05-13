Зеленский произвел кадровые изменения в руководстве разведки: детали

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 мая, уволил первого заместителя председателя Службы внешней разведки. Речь идет об Андрее Алексеенко.

Об этом говорится в указе президента №319/2024.

В то же время Зеленский назначил на должность заместителя Олега Луговского, о чем свидетельствует указ №320/2024.

Напомним, недавно Зеленский уволил начальника УГО, чьи подчиненные готовили покушение на президента

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