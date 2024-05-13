Зеленский произвел кадровые изменения в руководстве разведки: детали

Зеленский произвел кадровые изменения в Службе внешней разведки Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 мая, уволил первого заместителя председателя Службы внешней разведки. Речь идет об Андрее Алексеенко.
Об этом говорится в указе президента №319/2024.
В то же время Зеленский назначил на должность заместителя Олега Луговского, о чем свидетельствует указ №320/2024.
Напомним, недавно Зеленский уволил начальника УГО, чьи подчиненные готовили покушение на президента
Читайте ведущие новости дня: