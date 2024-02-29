Президент Владимир Зеленский провел новую замену среди высшего военного командования. Он назначил нового командующего Силами логистики Вооруженных сил Украины. Им стал бригадный генерал Владимир Карпенко.

Об этом говорится в президентском указе №138/2024.

"Назначить Карпенко Владимира Владимировича командующим Силами логистики Вооруженных Сил Украины", – сказано в указе.

Предыдущим указом №137/2024 с этой должности уволен Олег Гуляк.

Напомним, новый главком ВСУ генерал Александр Сырский сейчас проводит аудит всех Сил обороны.

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