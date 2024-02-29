Владимир Зеленский сменил командующего Силами логистики ВСУ.
Президент Владимир Зеленский провел новую замену среди высшего военного командования. Он назначил нового командующего Силами логистики Вооруженных сил Украины. Им стал бригадный генерал Владимир Карпенко.
Об этом говорится в президентском указе №138/2024.
"Назначить Карпенко Владимира Владимировича командующим Силами логистики Вооруженных Сил Украины", – сказано в указе.
Предыдущим указом №137/2024 с этой должности уволен Олег Гуляк.
Напомним, новый главком ВСУ генерал Александр Сырский сейчас проводит аудит всех Сил обороны.
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