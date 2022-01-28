Зеленский о блокировании поставок оружия ФРГ: "Я не желаю Германии чувствовать то, что чувствуем мы"

Зеленский о блокировании поставок оружия ФРГ: "Я не желаю Германии чувствовать то, что чувствуем мы"

Если когда-нибудь будет существовать угроза вторжения другого государства для Германии, то Украина готова помочь, сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал блокирование Германией поставок оружия украинской армии. Он заверил, что не желает "Германии чувствовать то, что чувствуем мы", когда Россия стянула 130 тыс. военных к украинским границам.

Об этом глава государства сказал в пятницу, 28 января, во время пресс-конференции с иностранными СМИ.

"О блокировании оружия – это не первый и не последний пример. Я не желаю Германии, ее народу чувствовать то же, что чувствуем мы. Чтобы вы когда-то это чувствовали на границах своего государства. Я когда-то сказал Ангеле Меркель о "Северном потоке-2", что я понимаю, что это бизнес. Но если бы у вас на границе были войска этого государства, вы бы с ними делали "Северный поток-2" или нет? Где эта контактная линия?", — сказал глава украинского государства.

Также президент Украины заверил, если когда-нибудь будет существовать угроза вторжения другого государства для Германии, то Украина готова помочь.

Напомним:

Украина уже давно просит о поставках оружия от Германии для защиты от возможного широкомасштабного нападения России, в том числе военные корабли и зенитные системы.

Однако новый канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит стратегию прошлой власти и не будет поставлять оружие Украине. Глава МИД Германии также не поддержал идею поставки оружия Украине.

Читайте также: