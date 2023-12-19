Зеленский прокомментировал идею множественного гражданства и обратился к украинцам за границей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине может быть множественное гражданство, ведь украинцы живут в разных странах мира, но остаются украинцами.

Об этом президент сказал во время пресс-конференции 19 декабря.

"Я не вижу ничего плохого в таких предложениях. О множественном гражданстве я говорил еще до начала полномасштабной войны. Я действительно считаю, что это нормально", — сказал президент.

По словам президента, нужно думать о законе о множественном гражданстве в Украине, ведь многие украинцы проживают в разных странах.

"Я считаю, что украинцев есть 60 млн в мире. И не всем обязательно жить в Украине. У них своя история, свои семьи. Кто-то родился там в Канаде, в Соединенных Штатах. Но нужно дать им возможность поддерживать Украину. Чувствовать, что они украинцы, помогать открывать бизнесы здесь, платить налоги. Все это точно идет в плюс Украине. Над этим надо думать, момент важен…", — объяснил президент.

Владимир Зеленский также обратился к украинцам, вынужденно выехавшим за границу, с просьбой не отказываться от гражданства Украины.

"Я бы хотел, чтобы нас люди за границей, особенно женщины и дети слышали это. Чтобы когда они трудоустраиваются, и т.д. и находят там новую жизнь, чтобы они все же не спешили отказываться от гражданства нашего государства. Я думаю, что таких людей нам нельзя терять. И множественное гражданство частично решает этот вопрос", — сказал президент.

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Напомним, Зеленский ответил, обсуждал ли он с Орбаном войну и прекращение огня.

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