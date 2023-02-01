Зеленский прокомментировал обыски у топ-чиновников и увольнения руководителей таможни

Украинский лидер заявил, что реакция в обществе свидетельствует о том, что люди поддерживают действия правоохранителей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшний день, 1 февраля, плодотворным днем в противостоянии тем, кто пытался ослаблять Украину, имея в виду обыски у топ-чиновников и увольнение руководства таможни.

"Никому мы ослаблять наше государство не дадим", — заявил он во время своего традиционного вечернего обращения и поблагодарил правоохранителей, которые "продемонстрировали силу права и государства".

Зеленский также выразил благодарность правительству Украины за оперативное кадровое реагирование.

“В частности, сегодня были уволены руководители таможни. Относительно части этих уволенных начаты дисциплинарные производства. К сожалению, в некоторых сферах только так можно гарантировать законность – меняя руководителей вместе с внедрением институциональных изменений. Меняя настолько, насколько необходимо, чтобы люди в конце концов не пачкались на должностях”, — подчеркнул президент.

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Также Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшние обыски, проведенные Службой безопасности Украины, ДБР, Бюро экономической безопасности и прокуратурой в рамках открытых уголовных производств в разных регионах.

“Я не хочу давать политические оценки, которые могут быть использованы этими лицами в интересах своей защиты, но я вижу из реакции в обществе, что люди поддерживают действия правоохранителей. Движение к справедливости ощущается. И справедливость будет обеспечена”, – заверил украинский лидер.

Отдельно глава государства отметил важность "чистоты процессов" в структурах Министерства обороны и в целом Сил обороны.

“Любая внутренняя поставка, любые закупки – все должно быть абсолютно таким же чистым и честным, как внешняя поставка для нашей обороны. Кто будет этому мешать – тот не останется в соответствующих структурах”, — пообещал президент Зеленский.

Зеленский за 1 февраля: Сегодня у нашего государства плодотворный день

Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк ранее рассказал, что ряд масштабных оперативно-следственных мероприятий направлены "на борьбу с внутренним врагом". Спецслужба выполняет задачи, поставленные главой государства Владимиром Зеленским.

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