Зеленский прокомментировал отношения с Ираном после атак по Украине дронами их производства: "Не доверяю"

Зеленский заявил, что не доверяет руководству Ирана не только из-за их сотрудничества с Россией, но и из-за ситуации с украинским самолетом, который "случайно" сбила иранская ракета.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отношения с Ираном на фоне атак России по территории Украины дронами иранского производства. Глава государства заявил, что доверие к этой стране дало трещину еще после трагедии украинского самолета, который Иран "случайно сбил" в 2020 году.

Об этом Зеленский рассказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

"Я не доверяю руководству Ирана и их словам. Кроме дружбы, нас связывают и трагические моменты. Вы помните украинский самолет, сбитый иранской ракетой, и там было очень много граждан Канады", — вспомнил Зеленский.

Глава государства рассказал, что украинские специалисты совместно с канадцами и партнерами нашли все детали, доказывающие причастность Ирана. Иранские власти пытались скрыть эти доказательства. Когда вину Ирана доказали, власти государства заявили, что сбивание украинского самолета было случайным.

Также читайте Иран отреагировал на призывы расследовать поставки беспилотников России

Они сказали, что будут возмещения семьям. Они говорили это на уровне лидера. Я разговаривал с ним не раз. Они не сделали ничего, ничем не помогли. Телефонного звонка недостаточно, когда ты забираешь жизнь у кого-то. Это и есть их отношение.. Это и есть ложь, которую я связываю с их руководством", — объяснил Зеленский.

По словам главы государства, украинская разведка узнала о том, что Иран торгует с Россией дронами, ракетами и т.д. Однако доказательств этого не было. К тому же, точно известно, что "договоренность идет на тысячи, а сотни им уже точно передали".

"У нас не было доказательств, потому что Иран говорил, что это провокация, чтобы испортить дипломатические отношения" между Киевом и Тегераном. Много раз их вызывали на уровне послов, на уровне руководства государства, на уровне МИД. Они публично все это опровергали. И мы сейчас видим – сотни ударов по Украине, просто для того, чтобы люди не пережили эту зиму, убивают людей голодом (о блокировании вывоза зерна — ред.) или холодом, поэтому о каком доверии можно говорить? украинцев. Это их договоренность за деньги. Такие кровавые деньги, которые зарабатывает Иран", — говорит Зеленский.

Помощь России от Ирана

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников. Впрочем, сам Иран упорно это отрицает. Однако в США обвиняют страну во лжи.

Кроме того, появилась информация о том, что инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны из временно оккупированных Крыма и Херсона.

Между тем в Иране заявляют, что поставка в Россию военного вооружения, в том числе и дронов-камикадзе "Shahed-136", якобы не соответствует действительности. Мол, такие заявления "основаны на ложной информации и пристрастных предположениях".

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова передать каждой стране Евросоюза обломки использованных Россией иранских дронов-камикадзе в качестве доказательства причастности Ирана к жестокой войне РФ против Украины.

Это привело к тому, что Совет ЕС принял список санкций против трех граждан Ирана и одного предприятия за поставку дронов-камикадзе России.

Кроме того, Великобритания также ввела новые санкции против Ирана за поставки в Россию дронов-камикадзе, которые используются для атак украинских городов.

Читайте также: