Зеленский прокомментировал паузу в помощи от США: "Эту битву я не проиграл"

Из-за споров в Конгрессе помощь Украине от США до сих пор не принята. Но Украине удастся побороть эту паузу.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ.

"Надо идти дальше"

Зеленский заверил: из-за ситуации с помощью США он не расстроен, потому что эту битву не проиграл. Лидер настроен идти до конца.

"Мы (украинцы – ред.) не те люди, которые перед трудностями опускают руки. Кто начинает паниковать и не верить в победу. Поэтому надо взять себе в руки и идти дальше", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что по этому поводу у него запланирован ряд встреч в США в ближайшие дни. В частности, главнокомандующий должен пообщаться с президентом Джо Байденом.

"И мы будем работать, чтобы преодолеть эту паузу в помощи от США Украины. Мы это поборем и не только это. Все поборем", – подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, один из республиканцев предложил отдать РФ оккупированные территории.

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