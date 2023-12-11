Зеленский прокомментировал паузу в помощи от США: "Эту битву я не проиграл"

Лидер убежден, что украинцам удастся побороть все.
Из-за споров в Конгрессе помощь Украине от США до сих пор не принята. Но Украине удастся побороть эту паузу.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ.
"Надо идти дальше"
Зеленский заверил: из-за ситуации с помощью США он не расстроен, потому что эту битву не проиграл. Лидер настроен идти до конца.
"Мы (украинцы – ред.) не те люди, которые перед трудностями опускают руки. Кто начинает паниковать и не верить в победу. Поэтому надо взять себе в руки и идти дальше", — подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что по этому поводу у него запланирован ряд встреч в США в ближайшие дни. В частности, главнокомандующий должен пообщаться с президентом Джо Байденом.
"И мы будем работать, чтобы преодолеть эту паузу в помощи от США Украины. Мы это поборем и не только это. Все поборем", – подытожил Владимир Зеленский.
Напомним, один из республиканцев предложил отдать РФ оккупированные территории.
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