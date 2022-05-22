Зеленский прокомментировал петицию об отмене запрета на выезд из Украины мужчин

Президент Владимир Зеленский прокомментировал петицию на сайте ОП о разрешении мужчинам призывного возраста уезжать из страны.

Петиция набрала 25 тысяч подписей на сайте президента. Глава государства считает, что обращение об отмене запрета на выезд за границу мужчинам призывного возраста должно адресоваться не ему, а родителям павших воинов.

Об этом он заявил во время совместного с президентом Польши Анджеем Дудой брифинга.

"Я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция: ко мне, а может, эта петиция должна адресоваться родителям тех воинов, которых потеряли из-за того, что они защитили ценой своей жизни Украину, ту или иную область, то ли другой регион, тот или иной город. Вы знаете, что в большинстве своем (защищали. – Ред.) не свой город, где родились", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что закон устанавливает определенный срок для рассмотрения петиции и официального ответа на нее.

"Когда ко мне обращаются с этой петицией, чтобы наши мужчины во время военного положения могли уехать из нашего государства, я считаю, что это не совсем ко мне петиция. Это если по-человечески. А по закону, у нас есть соответствующее количество дней, чтобы ответить на любую петицию, нравится она мне или нет", — подытожил он.

Разрешение мужчинам выезжать во время войны за границу: Зеленский прокомментировал петицию

Напомним, что на сайте Офиса президента зарегистрировали электронную петицию с предложением отменить запрет на выезд из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва во время мобилизации добровольцев. Инициатива набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Ранее Верховная Рада продлила военное положение в Украине до конца лета. Президент Владимир Зеленский объяснил, почему подписал указы о продлении военного положения и мобилизации.

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