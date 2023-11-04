Зеленский прокомментировал статью Залужного и ход войны в Украине

Глава государства подчеркнул, что в начале полномасштабного вторжения Украина была в более сложной ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного The Economist о том, что война перешла в позиционную стадию. По его словам, "это не патовая ситуация".

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен в Киеве.

Он отметил, что люди сейчас очевидно устали от войны, впрочем, в начале полномасштабного вторжения мы были и в худшей ситуации.

"Но это действительно не новость. Ни для кого не новость, что Россия контролирует небо. Мы не готовы бросать своих девушек и парней в ад. Нам нужны самолеты, решения есть, но ждем. Наши военные также проходят обучение. Несмотря на это, мы работаем дальше, активизируем все свои процессы и каналы для работы с партнерами", — подытожил президент.

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Наряду с этим Зеленский подчеркнул, что решение о предоставлении Украине истребителей F-16 уже есть, но нужно подождать завершения обучения украинских пилотов и механиков, потому что это долгий процесс.

"Все сказали в патовой ситуации. И все. Просто все забыли. Несколько уверенных уловок, практик, военных операций, и вы помните Харьковский регион был уволен, часть, и вы помните, что было в Херсоне. Поэтому, есть сложности, есть разные мнения, и я считаю, что мы не имеем права даже думать и опускать руки. Потому что какая, скажите мне альтернатива?" – сказал Зеленский.

Резонансные статьи о Зеленском и Залужном

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный анонсировал усиление мобилизации. В статье для издания The Economist он заявил о необходимости расширить категории граждан, которые могут быть призваны.

Статья журнала Time о президенте Украины Владимире Зеленском, война и коррупция вызвала бурную реакцию политиков и общества. Часть социума удручает изложенная информация, кто критикует власть, еще часть критикует сам материал и его автора.