Зеленский прокомментировал уничтожение корабля "Новочеркасск" в Феодосии

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение российского десантного корабля Черноморского флота "Новочеркасск" во временно аннексированном Крыму.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Глава государства также поблагодарил украинских защитников за успешную работу.

"Благодарен нашим Воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним сосудом. Не будет оккупантам ни одного спокойного места в Украине", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ночью 26 декабря в Феодосии был уничтожен десантный корабль РФ "Новочеркасск". После мощных взрывов произошел масштабный пожар. Кроме того, происходила сильная детонация.

Воздушные силы проинформировали, что корабль Черноморского флота атаковали крылатыми ракетами. Впрочем, какими именно – не уточнили.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДА ЕЩЕ НЕ ВЗРЫВАЛО! Уничтожен русский военный корабль "Новочеркасск", перевозивший "шахеды"!

Читайте также: