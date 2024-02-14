Зеленский прокомментировал уничтожение российского корабля "Цезарь Куников"

В Черном море стало больше безопасности, говорит президент.

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении поблагодарил Вооруженные силы Украины за очищение Черного моря. Речь идет о потоплении десантного корабля РФ "Цезарь Куников".

Видеообращение Зеленский опубликовал в Сети.

"Благодарю Вооруженные силы Украины, спасибо воинам ГУР – группе 13 9-го департамента. Сегодня добавилось еще безопасности в Черном море и еще мотивации нашим людям. Это важно", – говорится в обращении.

Глава государства подчеркнул, что "шаг за шагом очистим Черное море от российских террористических объектов".

Уничтожение корабля РФ "Цезарь Куников" –​​​​​​​ что известно

Утром 14 февраля в Черном море был уничтожен российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Операцию провели украинские военные совместно с разведчиками.

Разведчики сообщили, что вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" возле берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

Отметим, что большой десантный корабль "Цезарь Куников" проекта 775 – одно из новейших российских судов. Он мог вмещать 87 членов экипажа на борту и использовался Москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

Как спецназовцы ГУР уничтожили российский корабль "Цезарь Куников": видео

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