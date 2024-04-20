Зеленский прокомментировал успешное голосование за помощь Украине в Палате представителей

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал успешное голосование в Палате представителей Соединенных Штатов за пакет помощи для Украины.

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Об этом Зеленский написал на своей странице в сети X.

Глава государства выразил благодарность конгрессменам за поддержку законопроекта о помощи Украине, а также личную благодарность спикеру Майку Джонсону за решение, которое "сохраняет правильный ход истории".

"Демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражение, пока Америка будет помогать их защищать. Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее". – говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский заявил, что справедливый мир и безопасность могут быть достигнуты только благодаря силе.

"Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в Сенате и направлены на рассмотрение Президенту Байдена. Спасибо, Америка!", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп развеял основные "мифы" по голосованию в Конгрессе за помощь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп сделал неожиданное заявление о необходимости выживания Украины и упрекнул Европу.

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