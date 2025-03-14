Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве одесского активиста Ганула

Зеленский рассказал, что к раскрытию преступления привлечены десятки правоохранителей.
Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил президенту Зеленскому о задержании в Одессе подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула.
Об этом сообщил глава государства в соцсетях.
Зеленский заверил, что десятки следователей, оперативников, криминалистов привлечены к раскрытию этого преступления. Выясняются все обстоятельства его совершения.
Президент поручил министру внутренних дел, главе СБУ и исполняющему обязанности генпрокурора "привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты".
Напомним, в центре Одессы сегодня, 14 марта, неизвестный мужчина застрелил общественного активиста и волонтера Демьяна Ганула.
Позже глава МВД Клименко сообщил, что подозреваемый в убийстве Демьян Ганула задержан.
ТСН собрал все, что известно о резонансном убийстве и кто такой Демьян Ганул.
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