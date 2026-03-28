Зеленский прокомментировал заявление Ирана об «ударе по украинцам» в Дубае: что было на самом деле

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление Ирана о якобы ударе по украинскому складу противодроновых систем в Дубае.

Об этом глава государства сообщил во время онлайн-брифинга.

«Все переживают. Иранцы и русские запускают много дезинформации — сказали, что ударили где-то по нашим ребятам, что убили украинцев, разбомбили перехватчики. Руские в своем репертуаре — ничего не было», — заверил Зеленский.

Напомним, Иран заявил, что атаковал украинский состав систем борьбы с беспилотниками в Дубае (ОАЭ), который, по его словам, использовался для помощи американским силам. Утверждалось, что там якобы был 21 украинец.

Это заявление прозвучало вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина и ОАЭ договорились сотрудничать в сфере безопасности и обороны. Зеленский заявлял, что украинские эксперты уже несколько недель работают за рубежом и усиливают систему защиты в Объединенных Арабских Эмиратах.

В МИД и СНБО Украины категорически отрицали заявление Ирана.

Как отмечает The Guardian, ОАЭ пока не комментировали предполагаемое нападение в Дубае.