Зеленский просит Раду немедленно собраться: какие вопросы должны решить

Зеленский призвал парламентариев собраться на заседание и рассмотреть некоторые вопросы как можно скорее.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду собраться на заседание "немедленно в ближайшее время".

Об этом он сообщил во время своего видеообращения 15 августа.

Зеленский обозначил четыре ключевых вопроса, которые требуют законодательного урегулирования. Первый касается гарантий для украинских военных на территории РФ.

"Мы должны четко гарантировать именно на законодательном уровне, что наши воины, которые участвуют в Курской операции, например, и которые будут участвовать во всех других наших действиях на территории государства-агрессора, будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой", – сказал глава государства.

Второй вопрос касается гражданства для иностранных легионеров. Зеленский предлагает предоставить украинское гражданство воюющим за Украину иностранцам, а также их родным.

"Каждый воин, который защищает украинское государство, защищает наших людей, защищает нашу независимость, заслуживает признания и максимальной поддержки", — подчеркнул президент.

Третий вопрос касается урегулирования обращения с трофейным оружием. Президент призывает разработать четкие правила, касающиеся оружия, захваченного в боях.

Последний, четвертый вопрос, касается лишения званий и наград предателей. Глава государства настаивает на создании механизма лишения государственных наград и званий лиц, которые предали Украину после 24 февраля 2022 года, сотрудничают с оккупантами или перешли на сторону России.

"Это должно быть сделано реально – так, чтобы решение о лишении наград не было только декларативным, а действительно фиксировало, как Украина относится к такому человеку", – добавил глава государства.

Зеленский: ВСУ продвигаются на Курщине! Уже более 80 сел и городов под контролем!

Напомним, 15 августа президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего и заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на Курщине.

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