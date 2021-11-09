Зеленский протестовал поезд украинского производства, который выходит на маршрут по программе «Большая стройка»

Современные вагоны украинского производства появятся на пригородных и региональных пассажирских маршрутах Укрзализныци в рамках программы «Большая стройка».
Об обновлении подвижного состава УЗ заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.
Владимир Зеленский во вторник, 9 ноября, проехал дизель-поездом ДПКр-3, который был построен в этом году на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ).
«Поезд отвечает украинским и европейским стандартам, поэтому если рассматривать возможность его экспорта, остается только вопрос о ширине колеи. К тому же модель кузова спроектирована таким образом, что подходит для курсирования на пригородных и региональных маршрутах, также он рассчитан на высокие платформы», — информирует ОП.
Поезд имеет 3 вагона на 170 мест первого и второго класса, с современным дизайном, системой кондиционирования, отопление, вакуумными уборными и рассчитан на людей с инвалидностью. Конструктивная скорость составляет 140 км/ч.
По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, для Укрзализныци закупят 20 таких дизель-поездов. Они будут работать как региональные экспрессы по маршрутам Измаил – Одесса, Харьков – Краматорск, Харьков – Лозовая, Харьков – Попасная, Львов – Тернополь – Черновцы (ч/з Залещики) – Коломыя, Попасная – Купянск – Харьков – Сумы – Ворожба, а также Киев – аэропорт «Борисполь».
Первый поезд уже курсирует по маршруту Коломыя – Киверцы («Прикарпатский экспресс»).
Владимир Зеленский поставил задачу найти возможность изготовить 20 поездов в течение следующих двух лет. Также по программе «Большая стройка» будет обновляться и парк вагонов. До конца 2021 года Укрзализныця получит от Крюковского завода 20 новых пассажирских вагонов, а в течение следующих 2 лет – еще 500.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский приветствовал подписание Меморандума между Министерством инфраструктуры, Укрзализныцей и швейцарской Stadler, предусматривающей производство и закупку электропоездов для развития пригородного сообщения по программе «Большое строительство».