Зеленский протестовал поезд украинского производства, который выходит на маршрут по программе «Большая стройка»

Зеленский протестовал поезд украинского производства, который выходит на маршрут по программе «Большая стройка»

Современные вагоны украинского производства появятся на пригородных и региональных пассажирских маршрутах Укрзализныци в рамках программы «Большая стройка».

Об обновлении подвижного состава УЗ заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский во вторник, 9 ноября, проехал дизель-поездом ДПКр-3, который был построен в этом году на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ).

«Поезд отвечает украинским и европейским стандартам, поэтому если рассматривать возможность его экспорта, остается только вопрос о ширине колеи. К тому же модель кузова спроектирована таким образом, что подходит для курсирования на пригородных и региональных маршрутах, также он рассчитан на высокие платформы», — информирует ОП.

Поезд имеет 3 вагона на 170 мест первого и второго класса, с современным дизайном, системой кондиционирования, отопление, вакуумными уборными и рассчитан на людей с инвалидностью. Конструктивная скорость составляет 140 км/ч.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, для Укрзализныци закупят 20 таких дизель-поездов. Они будут работать как региональные экспрессы по маршрутам Измаил – Одесса, Харьков – Краматорск, Харьков – Лозовая, Харьков – Попасная, Львов – Тернополь – Черновцы (ч/з Залещики) – Коломыя, Попасная – Купянск – Харьков – Сумы – Ворожба, а также Киев – аэропорт «Борисполь».

Первый поезд уже курсирует по маршруту Коломыя – Киверцы («Прикарпатский экспресс»).

Владимир Зеленский поставил задачу найти возможность изготовить 20 поездов в течение следующих двух лет. Также по программе «Большая стройка» будет обновляться и парк вагонов. До конца 2021 года Укрзализныця получит от Крюковского завода 20 новых пассажирских вагонов, а в течение следующих 2 лет – еще 500.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский приветствовал подписание Меморандума между Министерством инфраструктуры, Укрзализныцей и швейцарской Stadler, предусматривающей производство и закупку электропоездов для развития пригородного сообщения по программе «Большое строительство».

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