Зеленский провел еще одно совещание по подготовке Плана стойкости: что известно

План стойкости Украины взаимосвязан с Планом победы, который украинские власти представили партнерам и который может быть реализован именно партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский провел в субботу, 16 ноября, еще одно совещание по подготовке внутреннего Плана стойкости – пункт о политике героев.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении.

"Довольно широкое было совещание – не только Министерство ветеранов. Разные чиновники. Много аспектов. Очень важно, чтобы было не меньше конкретики в решениях государства. Конкретные программы, которые работают. Конкретные меры поддержки. Конкретные вещи в вопросах памяти о войне и подвиге украинского народа. И конкретные предложения на послевоенное время для наших воинов, которые доказали, что является наиболее крепкой силой в Европе, способной защищать свой дом и всю Европу", – отметил президент.

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И это лишь один из многих аспектов, в которых внутренний План стойкости Украины взаимосвязан с Планом победы, представленный украинскими властями партнерам и который может быть реализован именно партнерами.

"Украинцы ежедневно доказывают своей смелостью, своей стойкостью, что могут остановить Россию. Смелость и стойкость нужны и от партнеров", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью, в котором рассказал об экономической ситуации во время войны.

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