Зеленский провел очередную встречу Ставки перед срочным заседанием СНБО: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого речь шла об актуальной ситуации на фронте.

Участники заседания Ставки верховного главнокомандующего заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на участках фронта, где сосредоточены основные усилия, и рассмотрели план освобождения украинских земель от оккупантов.

Об этом говорится на сайте президента.

Отмечается, что во время заседания отдельно присутствовавшие проанализировали вероятные действия противника в ближайшее время. Кроме того, члены Ставки рассмотрели вопрос обеспечения вооружением и боеприпасами сил обороны и их распределение по группировкам, находящимся на самых сложных участках фронта.

Следует отметить, что в заседании ставки приняли участие не только представители СНБО, но и все ведомства оборонного сектора. В частности, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств, правоохранительных органов и сил руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук и глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении анонсировал, что 30 сентября на внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны будут приняты важные решения.

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