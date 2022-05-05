Зеленский провел онлайн-встречу с 43 президентом США Джорджем Бушем и пригласил его посетить Украину

В четверг, 5 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с 43 президентом Соединенных Штатов Америки Джорджем Бушем.

43-й президент США во время разговора выразил поддержку Владимиру Зеленскому и всему украинскому народу в борьбе с агрессором. Также бывший глава Америки отметил устойчивость Зеленского и Украины во время противостояния захватчикам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы будете так делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас. Ваша страна была захвачена теми силами, которые хотят убивать невинных людей". И тот факт, что вы стоите твердо, вдохновляет американцев", – отметил Джордж Буш.

В свою очередь, Зеленский подчеркнул, что весь украинский народ испытывает настоящую помощь и искреннюю поддержку со стороны Соединенных Штатов. "Американцы откровенные, открытые люди, и я чувствую это. У нас общие ценности. Я чувствую, что это – от сердца", – сказал глава государства.

"Для меня важен наш разговор, потому что вы – пример крепкого лидера", – сказал Владимир Зеленский и пригласил Джорджа Буша посетить Украину в удобное для него время.

Напомним, Зеленский также во время телефонного разговора пригласил президента Германии Штайнмайера посетить Украину. Впрочем, пока неизвестно, готов ли Штайнмайер поехать в Киев и когда это может произойти.

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