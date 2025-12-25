Зеленский провел переговоры со спецпредставителями Трампа: что обсуждали

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результативных переговорах со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча была посвящена разработке шагов по завершению войны и обеспечению длительного мира.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

«Работаем реально 24/7, чтобы приблизить окончание этой жестокой российской войны против Украины и сделать все документы и шаги реалистичными, эффективными и надежными. Обсудили некоторые значительные детали работы. Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир — это то, что нужно всем нам в Украине, Соединенных Штатах, Европе и каждому из партнеров, кто нам помогает», — отметил Зеленский.

Реклама

По его словам, в переговорах участвовала широкая дипломатическая и военная команда. В частности, секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, министр иностранных дел Андрей Сибига, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, а также заместители руководителя Офиса Президента Игорь Брусило и Александр Бевз.

«Договорились, что Рустем еще сегодня поговорит со Стивом и Джаредом. Считаем, что это правильно — не терять ни одного дня, ни возможности, которые могут приблизить результат. Пусть сегодняшний наш разговор станет еще одним шагом к миру», — заметил президент.

Напомним, Украина совместно с западными партнерами сформировала четкую переговорную рамку по завершению войны. Соответствующий план уже прошел согласование с Соединенными Штатами Америки и европейскими странами, однако официальная Москва до сих пор не выразила свою позицию.

Ранее украинский политолог Вадим Денисенко заявил, что мирный план из 20 пунктов, ранее озвученный президентом Владимиром Зеленским, не предусматривает подписания и имеет прежде всего политические цели.