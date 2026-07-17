Зеленский провел первое совещание с премьером Корецким: говорили о замене Федорову

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский провел первое рабочее совещание с новым премьер-министром Сергеем Корецким. Кроме обсуждения кандидатур на замену Михаилу Федорову, ключевыми темами встречи стали кадровые решения в дипломатическом и оборонном ведомствах, а также готовность страны к холодам.

Временные руководители министерств и отопительный сезон

По итогам встречи президент наметил главные задачи, которые сейчас стоят перед правительством:

Назначение и.о. министров: Зеленский и Корецкий обсудили кандидатуры на должности исполняющих обязанности министра иностранных дел Украины и министра обороны Украины. Пока что имена потенциальных руководителей не разглашаются.

Хотя советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в общении с журналистами сказал, что и.о. министра иностранных дел Украины станет Андрей Сибига. Также, по словам Литвина, в МИДе планируются изменения среди заместителей министра.

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Энергетическая безопасность: Вопрос подготовки инфраструктуры к холодам определен как важнейшая задача для нового Кабмина на ближайшее время.

«Критический приоритет — подготовка к отопительному сезону», — подчеркнул Владимир Зеленский.

В ближайшее время правительство должно представить пошаговый план действий по обеспечению стабильного прохождения зимнего периода и защите энергообъектов.

Напомним, в Киеве 17 июля люди второй день подряд протестуют против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Митингующие заявляют, что готовы выходить на улицы, пока власти их не услышят.

Отметим, что Михаил Федоров после своей отставки выступил с рядом громких заявлений. Экс-глава Минобороны требует отказаться от «метода дубинки» в мобилизации и провести кадровые изменения в Генштабе.

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