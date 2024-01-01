Зеленский провел первый в этом году международный разговор с Трюдо: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский начал год с работы по укреплению обороны страны, в частности, по усилению украинского воздушного щита. Он провел первый международный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом Зеленский сообщил вечером 1 января 2024 года.

О чем говорили Зеленский и Трюдо

По словам главы дерева, прежде всего продолжалось общение по теме безопасности.

"Проинформировал Джастина о российских ударах по нашим городам и селам: постоянный ракетный террор, удары «шахедов». Только за вечер перед Новым годом и новогоднюю ночь нашим силам ПВО удалось уничтожить более 80 ударных дронов, но, к сожалению, в Сумской, Одесской, Львовской, Полтавской, Киевской, Донецкой и Херсонской областях были и попадания, повлекшие повреждение гражданских объектов", – рассказал Зеленский.

Он выразил благодарность премьер-министру Канады "за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности, за поставки дополнительных "Насамсов" – систем и ракет к ним".

Также руководители обсудили работу над гарантиями безопасности.

"Договорились, что наши команды уже в ближайшее время активизируют двусторонний диалог для соответствующего соглашения.

Разговаривали и о подготовке четвертой встречи советников, работающих по реализации Формулы мира. Встреча состоится в середине января в Давосе. Я благодарен и Джастину лично, и Канаде за соответствующую поддержку на глобальном уровне наших усилий», – сообщил президент.

Зеленский добавил, что и в следующем году помощь от Канады для Украины сохранится как в том, что необходимо для нашей силы на поле боя, так и в финансовой сфере.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 22 сентября 2023 встретился в Торонто с представителями бизнеса. Тогда лидеры и бизнесмены обсудили перспективы инвестирования в Украину и предпосылки, чтобы начать этот процесс еще до завершения войны.

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