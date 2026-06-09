Зеленский провел разговор с Макроном: что обсуждали

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого стороны скоординировали дальнейшие шаги в дипломатическом процессе и обсудили международные контакты Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице президента в Telegram.

По его словам, во время разговора они еще раз вернулись в ключевые пункты предварительных переговоров в Лондоне и согласовали следующие шаги во взаимодействии.

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Отдельно стороны обсудили детали контактов с представителями президента Соединенных Штатов.

«Все существующие перспективы должны использоваться, чтобы активизировать дипломатию и приблизить окончание войны России против Украины», — отметил Зеленский.

Президент также сообщил о подготовке к формату G7 во Франции и подчеркнул важность достижения «сильных результатов» во время встречи.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что провел переговоры со спецпредставителями президента США Дональда Трампа — Стивом Виткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

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Мы ранее информировали, что в Берлине заявили, что переговорный процесс набирает обороты в Европе, но заставить Путина сесть за стол переговоров могут только сильная Украина и давление на Россию.

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