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Зеленский провел разговор с Макроном: что обсуждали
Стороны обсудили подробности контактов с представителями президента Соединенных Штатов.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого стороны скоординировали дальнейшие шаги в дипломатическом процессе и обсудили международные контакты Украины.
Об этом говорится в сообщении на странице президента в Telegram.
По его словам, во время разговора они еще раз вернулись в ключевые пункты предварительных переговоров в Лондоне и согласовали следующие шаги во взаимодействии.
Отдельно стороны обсудили детали контактов с представителями президента Соединенных Штатов.
«Все существующие перспективы должны использоваться, чтобы активизировать дипломатию и приблизить окончание войны России против Украины», — отметил Зеленский.
Президент также сообщил о подготовке к формату G7 во Франции и подчеркнул важность достижения «сильных результатов» во время встречи.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что провел переговоры со спецпредставителями президента США Дональда Трампа — Стивом Виткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.
Мы ранее информировали, что в Берлине заявили, что переговорный процесс набирает обороты в Европе, но заставить Путина сесть за стол переговоров могут только сильная Украина и давление на Россию.