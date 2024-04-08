Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове: стали известны важные детали

Зеленский подчеркнул, что самое главное сейчас – не дать России достичь ее террористических целей.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове. Ключевой вопрос связан с поддержкой харьковчан.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

На совещании присутствовали глава правительства, первая вице-премьер-министр, министр энергетики, министр финансов, а также команда Офиса Президента.

“Ключевое – меры по поддержке харьковчан. Представлены сроки, когда энергетические дефициты в Харькове могут быть уменьшены. Правительство готовит меры по экономической поддержке для Харькова и области. Предложения региональной поддержки – того, что каждая область, каждая община Украины может сделать, чтобы поддержать тех, кому сложнее всего», — рассказал Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что самое главное сейчас – не дать России достичь ее террористических целей и поддержать наших людей.

Напомним, что у Зеленского остро обратились к лидерам мира, желающим принудить Украину к примирению с РФ.

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