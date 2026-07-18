Зеленский провел совещание с командирами ВСУ: о чем шла речь — первые подробности

Президент Зеленский на совещании с командирами ВСУ / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с командирами корпусов Вооруженных сил Украины, которые защищают самые горячие участки фронта.

Глава государства подчеркнул, что основное внимание в ходе встречи было уделено особенностям ведения боевых действий на Славянском, Покровском и Александровском направлениях, а также в Харьковской области.

В совещании приняли участие командиры восьмого, десятого, одиннадцатого, семнадцатого и двадцатого армейских корпусов, а также седьмого корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск. Президент поблагодарил военных за содержательные доклады о ситуации на передовой.

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Участники совещания проанализировали характер боевых действий на самых сложных участках фронта, а также обсудили эффективность программы справедливого распределения личного состава между боевыми бригадами, действующей с декабря. По словам президента, командиры положительно оценили ее результаты.

Отдельно рассмотрели вопросы обеспечения украинских войск вооружением, проведения ротаций, защиты украинской логистики и нанесения ударов по логистическим маршрутам российских войск.

Зеленский подчеркнул необходимость увеличить поставки 155-мм артиллерийских боеприпасов, дополнительных средств для выполнения ударных задач, а также нарастить производство и поставки наземных роботизированных комплексов.

Кроме того, президент сообщил, что в ходе совещания командиры обсудили оперативную обстановку на фронте, планы российских войск и перспективы активной обороны Украины.

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По итогам встречи Зеленский заверил, что все принятые решения по обеспечению войск и укреплению их потенциала будут реализованы.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что вопрос о ротации военнослужащих на передовой находится под его личным контролем. По его словам, большинство замен уже проведено.

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