Зеленский провел совещание с переговорной группой после встреч с представителями Трампа

Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с переговорной группой по итогам встреч в Киеве с представителями президента США.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

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По словам главы государства, стороны провели три раунда переговоров. К встречам также присоединились представители стран E3 — Франции, Великобритании и Германии.

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Зеленский отметил, что отдельно накануне провел личные переговоры с Виткоффом и Кушнером по итогам дня.

«Самое главное — продолжать активно и совместно работать вместе, чтобы дипломатия была», — подчеркнул президент.

На совещании стороны предметно обсудили потребности Украины в противовоздушной обороне, технологическое сотрудничество с партнерами, а также подготовку необходимого зимнего пакета.

Зеленский подчеркнул, что международные партнеры знают, какие решения могут быть эффективными и должны быть реализованы до начала зимы.

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Украина и союзники координируют дальнейшие шаги, готовят новые встречи и дипломатические контакты.

«Украинские предложения конструктивны, и так будет всегда», — заявил президент.

Ранее мы писали, что США положительно оценивают результаты визита Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев и готовят следующий раунд переговоров. В Белом доме рассматривают Генеральную ассамблею ООН как возможную площадку для продолжения переговорного процесса. В ходе визита американские представители провели переговоры с Владимиром Зеленским и украинской делегацией. Стороны обсуждали пути завершения войны и дальнейшие шаги по дипломатии. Украина, США и европейские партнеры договариваются о продолжении координации и подготовке новых встреч.

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