Зеленский провел совещания с Сырским и Баргилевичем: что обсуждали

Речь шла о нуждах бригад Украины по ситуации на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня совещания с военным руководством, в частности, с главкомом Александром Сырским, а также начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем.

Об этом говорилось в обращении президента 1 октября.

По его словам, во время Ставки обсуждали потребности бригад Украины относительно ситуации на фронте.

"Мы обсудили те вещи, которые наши партнеры могут реально усилить в ближайшее время. Отдельно был доклад руководителя ГУР Буданова, министра обороны Умерова. О том, как наша разведка оценивает перспективы этого года, российские намерения, задачи, которые ставит Кремль перед их военными. Четко видим основные ориентиры того, на что именно следует ответить и как именно", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего.

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