Зеленский провел Ставку: какие важные решения приняты

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа провел Ставку. Есть три важных решения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Ключевые решения Ставки

Как сообщил Зеленский, приняты следующие решения:

по пикапам, квадроциклам и другой такой технике — теперь это можно будет закупать за средства прямого финансирования боевым бригадам;

«Это будет работать так же, как деньги бригадам на закупку беспилотников. Обеспечиваем возможность покупки не только новых пикапов, но и уже бывших в употреблении. Это как раз то, что говорили в каждой бригаде. На неделе члены правительства формализуют решения в документах, и чтобы уже в августе появилась эта возможность», — сообщил он.

увеличение финансирования боевых подразделений, чтобы бригады получили действительно больше возможностей;

«Обновлены правила: 7 миллионов гривен бригаде в расчете на каждый батальон, участвующий в боевых действиях, то есть это рост на десятки миллионов гривен», — отметил главнокомандующий.

упростят и цифровизируют списание имущества — Правительство изменит соответствующие документы;

«Будет больше возможностей у командиров корпусов, у командиров бригад. Сокращаем также сроки списания», — сообщил украинский лидер.

Также обсудили важный вопрос о процедуре награждения.

«К сожалению, часто бывает, что время между представлением на награду и ее реальным вручением воину — это несколько месяцев, полгода и даже больше. Поручил максимально сократить процедуры, устранить лишние согласования и бюрократию, будут модернизированы документы о награде. Надо сделать все современным», — говорит Зеленский.

Он добавил: Минобороны наработало предложения, как это сделать и что сократить, и в ближайшее время будут реализованы изменения. Глава ведомства Денис Шмигаль представит все детали.

«Также на Ставке были доклады по другим вопросам, которые обсуждались с комбатами во время моих поездок на Харьковщину и Сумщину. Помним все, что было озвучено. Решение готовим», — заключил президент.

Ранее стало известно, что во время длительного телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент Украины Владимир Зеленский обсудил ряд важных вопросов, включая российские атаки и дипломатические усилия.

Лидер Украины поблагодарил Моду за поддержку украинского народа и проинформировал его о последних российских обстрелах. В частности, речь шла об ударе по автостанции в Запорожье, в результате которого пострадали десятки человек. Он подчеркнул, что такие действия РФ, особенно в условиях дипломатической возможности для прекращения войны, демонстрируют ее намерения продолжать оккупацию и убийства.