Дата публикации
Категория
- Украина
Количество просмотров
- 152
Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский провел Ставку: какие важные решения приняты
Решения, принятые на Ставке, касаются финансирования подразделений, закупок техники и списания имущества.
Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа провел Ставку. Есть три важных решения.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Ключевые решения Ставки
Как сообщил Зеленский, приняты следующие решения:
по пикапам, квадроциклам и другой такой технике — теперь это можно будет закупать за средства прямого финансирования боевым бригадам;
«Это будет работать так же, как деньги бригадам на закупку беспилотников. Обеспечиваем возможность покупки не только новых пикапов, но и уже бывших в употреблении. Это как раз то, что говорили в каждой бригаде. На неделе члены правительства формализуют решения в документах, и чтобы уже в августе появилась эта возможность», — сообщил он.
увеличение финансирования боевых подразделений, чтобы бригады получили действительно больше возможностей;
«Обновлены правила: 7 миллионов гривен бригаде в расчете на каждый батальон, участвующий в боевых действиях, то есть это рост на десятки миллионов гривен», — отметил главнокомандующий.
упростят и цифровизируют списание имущества — Правительство изменит соответствующие документы;
«Будет больше возможностей у командиров корпусов, у командиров бригад. Сокращаем также сроки списания», — сообщил украинский лидер.
Также обсудили важный вопрос о процедуре награждения.
«К сожалению, часто бывает, что время между представлением на награду и ее реальным вручением воину — это несколько месяцев, полгода и даже больше. Поручил максимально сократить процедуры, устранить лишние согласования и бюрократию, будут модернизированы документы о награде. Надо сделать все современным», — говорит Зеленский.
Он добавил: Минобороны наработало предложения, как это сделать и что сократить, и в ближайшее время будут реализованы изменения. Глава ведомства Денис Шмигаль представит все детали.
«Также на Ставке были доклады по другим вопросам, которые обсуждались с комбатами во время моих поездок на Харьковщину и Сумщину. Помним все, что было озвучено. Решение готовим», — заключил президент.
Ранее стало известно, что во время длительного телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент Украины Владимир Зеленский обсудил ряд важных вопросов, включая российские атаки и дипломатические усилия.
Лидер Украины поблагодарил Моду за поддержку украинского народа и проинформировал его о последних российских обстрелах. В частности, речь шла об ударе по автостанции в Запорожье, в результате которого пострадали десятки человек. Он подчеркнул, что такие действия РФ, особенно в условиях дипломатической возможности для прекращения войны, демонстрируют ее намерения продолжать оккупацию и убийства.