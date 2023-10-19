Зеленский провел телефонный разговор с Байденом: о чем шла речь

Владимир Зеленский провел разговор с главой США Джозефом Байденом. Среди прочего президент поблагодарил американского партнера за эффективное выполнение оборонных договоренностей.

Об этом лидер написал на своей странице в Telegram.

Ключевое из разговора лидеров

Как рассказал Зеленский, украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS. Наши воины успешно применяют их на поле боя. Лидеры стран обсудили дальнейшее усиление наших дальнобойных возможностей.

"Благодарил также плодотворный визит спецпредставительницы США Пенни Прицкер, во время которого мы начали продуктивные переговоры относительно путей использования замороженных российских активов", — отметил президент Украины.

Отдельно он остановился на недавнем законе о политически значимых лицах, принятом украинским парламентом. Это очень важно для продвижения реформ и начала переговоров по вступлению в ЕС.

Зеленский не обошел вниманием и визит Джозефа Байдена в Израиль. В настоящее время крайне важно восстановить мир и защитить жизнь гражданских людей.

"Мы также обсудили следующие общие шаги в продвижении "Формула Мира". Я приветствовал решение США направить своего представителя на следующую встречу советников на Мальте в конце этого месяца. Украина благодарна за жизненно важную и устойчивую поддержку со стороны США в нашей борьбе за свободу и против российской агрессии", – сказал лидер.

Напомним, после месяцев отказов отправлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS президент Байден изменил свое мнение. Теперь он больше не опасается так называемых "красных линий" Путина.

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