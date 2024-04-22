Зеленский провел телефонный разговор с Джо Байденом: стали известны важные детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой стали итоги голосования в Палате представителей.

Об этом Зеленский написал на своей странице в соцсети.

По словам Байдена, в случае одобрения выделения поддержки Украине Сенатом он немедленно подпишет закон.

“Я благодарен Джо Байдену за неослабную поддержку Украины и за подлинное глобальное лидерство. Я также отметил двухпартийную поддержку законопроекта и личную роль спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джеффриса. Другое решение Палаты представителей – разрешить конфискацию российских активов – посылает мощный сигнал всем нашим партнерам”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал Байдену также о российском воздушном терроре тысячами ракет, дронов и бомб. В частности, об ударе по харьковской телебашне буквально за несколько минут до разговора.

"Это четкое намерение России сделать город непригодным для жизни. Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею уверение Президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности. Также обсудили подписание двустороннего соглашения по безопасности и подготовку к предстоящему Саммиту мира", — подчеркнул глава государства.

Напомним, что Зеленский объяснил, какая возрастная категория мужчин очень нужна на фронте.

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